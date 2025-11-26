Завершается строительство нового акватермального комплекса в Одинцово

Общая готовность ведущего акватермального комплекса составляет около 90%

Открытие объекта запланировано к Новому году. В настоящее время специалисты проводят отделочные работы в банях, саунах и бассейнах. Также на заключительной стадии мероприятия по благоустройству. Всего на территории задействовано около 170 строителей.

Акватермальный комплекс будет рассчитан на 900 посетителей. На площади 8 500 квадратных метров разместят семь бассейнов, в том числе открытый бассейн с плавательными дорожками, соляной и волновой бассейны, бассейн с течением, банный комплекс, массажные кабинеты, а также две зоны кафе. Круглогодичный оздоровительный объект будет адаптирован для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.