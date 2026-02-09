Застройщики Подмосковья вывезли более 24 тыс кубометров снега в январе 2026 г

Застройщики Подмосковья активно участвуют в уборке снега на территориях новых жилых комплексов после рекордных январских снегопадов. В работах задействовано более 450 рабочих и 90 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В январе 2026 года в Московской области выпало около 90 мм снега, что в полтора раза превышает месячную норму. Метеорологи отмечают, что это рекордный показатель за более чем 200 лет наблюдений.

Застройщики региона, включая компанию ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и других, организовали масштабную уборку снега на территориях новых жилых комплексов. Только с объектов группы «Самолет» было вывезено более 24 тысяч кубометров снега, что на 85% больше, чем за всю прошлую зиму. Такой объем сопоставим с десятью олимпийскими бассейнами.

Директор по эксплуатации УК «Самолет» Евгений Козленко отметил, что в уборке дворов и общественных пространств в Подмосковье участвовали более 450 рабочих и 90 единиц спецтехники. Благодаря этому основные завалы, образовавшиеся в период с 26 по 28 января, были оперативно ликвидированы. В настоящее время работы по очистке территорий продолжаются в интенсивном режиме.

Застройщики также построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.