Застройщики Подмосковья предлагают варианты сдачи квартир с готовой отделкой

Нейтральная база, дерево и дизайнерская мебель — идеальный выбор для тех, кто ценит минимализм, натуральные материалы и современные решения. Этот дизайн-проект апартаментов площадью 50 кв. метров в ЖК «Sky Sputnik» создаст атмосферу спокойствия и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В интерьере гармонично сочетаются нейтральные цвета, а деревянные вставки разбавляют монохром, придавая пространству ощущение уюта. Привлекает внимание зона спального места с декоративной панелью, а завершает композицию металлическая дизайнерская люстра.

ЖК «Sky Sputnik» включает 3 разновысотные башни от 28 до 30 этажей, которые объединяет общий цоколь, стилобат. Рядом с апартаментами находится парк «Липовая роща», всего в 50 м от дома живописная бухта с благоустроенной набережной и пляжем. На территории квартала открыты три детских сада и частная школа.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.