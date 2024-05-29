Застройщик ведет работы в нескольких корпусах ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В городском округе Долгопрудный на набережной канала имени Москвы строят жилой комплекс «Бригантина». Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 2, в секции 1 полностью завершены монолитные работы ниже нулевой отметки, выполнено армирование вертикальных конструкций первого, второго и третьего этажей. В секции 2 завершены работы ниже отметки ноль. Рабочие приступили к строительству наземной части здания. Монолитные работы в детском саду, расположенном здесь, завершены.

В корпусе 3 ведется заливка подбетонного основания с лифтовыми приямками, выполняется горизонтальная гидроизоляция подбетонного основания и вертикальная гидроизоляция железобетонных конструкций ниже отметки ноль. В секциях 6 и 7 полностью выполнены монолитные работы второго этажа. На данный момент строители завершают аналогичные работы на третьем этаже. В секции 5 выполнена заливка подбетонного основания. Ведется армирование вертикальных конструкций первого этажа и горизонтальная гидроизоляция подземного паркинга.

В ЖК «Бригантина» введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Общая площадь 9-этажного паркинга более 25 тыс. кв. м. Объект оснащен видеонаблюдением, предусмотрены посты охраны и шиномонтаж.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» продолжает активно развиваться. В жилом комплексе уже построены в общей сложности четыре дошкольных учреждения на 570 мест, детская поликлиника на 95 посещений в смену. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Также планируется построить новый корпус школы № 7 на 1 500 мест, еще один детский сад для 135 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.