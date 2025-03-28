Застройщик разработал ИТ-решение для экономии бюджета проекта

Девелопер разработал решение для совместной работы над документацией проектного института, технического заказчика и подрядных организаций. Модуль является частью платформы 10D, помогает распределять рабочую документацию на подрядные организации и следить за тем, чтобы подрядчики строили по актуальным комплектам документов. Решение снижает количество ошибок в ходе строительно-монтажных работ и сокращает трудозатраты на сортировку и подписание комплектов бумаг, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По оценкам застройщика модуль «Рабочая документация» позволяет сэкономить до 5% бюджета на строительство за счет минимизации ошибок, связанных с неактуальной документацией.

Кроме того, он сокращает сроки утверждения документации с 20-40 минут до 5 минут на комплект.

Расчетная экономия при использовании продукта застройщиком составляет до 8 млн руб. Решение используется на всех проектах группы «Самолет» в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.