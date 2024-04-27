Зарегистрировать дачу в Подмосковье можно в период майских праздников

В Подмосковье продолжается процесс регистрации прав на объекты недвижимости. Министерство имущественных отношений Московской области в помощь дачникам и садоводам организовало в майские праздники выездные встречи сотрудников областного БТИ совместно с органами местного самоуправления в СНТ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Начиная с завтрашнего дня и включительно до 12 мая такие ежедневные встречи пройдут в 87 СНТ с охватом более 12 тыс. садоводов. Специалисты БТИ окажут помощь в регистрации домов, а также установлении координат границ земельных участков, переводе из нежилых в жилые дома, оформлении земель общего пользования. Модель выездных мероприятий весьма полезна, получить всю подробную информацию и оформить документы можно будет в майские праздники непосредственно на своих дачах», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Помимо этого, в БТИ с 8:00 до 20:00 также будет работать кол-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн. В Подмосковье с начала года уже зарегистрировано 19,2 тыс. объектов недвижимости, из них 15 тыс. частных домов площадью 1,93 млн кв. метров. Это поможет провести газ и оформить целый пакет льгот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.