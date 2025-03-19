Запретить сделки с жильем без присутствия собственника теперь можно на госуслугах

Запретить проведение сделок с жильем без присутствия собственника теперь можно на портале госуслуг. Подробнее о процедуре рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как запретить сделки с недвижимостью без личного участия?

Зачем нужен запрет?

Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия. Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Запрет защищает собственника от мошеннических действий.

Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.

Как оформить запрет?

Установите приложение «Госключ» и сгенерируйте электронную подпись

Подайте заявление на госуслугах, заполнив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.

Подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».

Дождитесь уведомления от Росреестра в личном кабинете.

Как снять запрет?

Подайте заявление на портале госуслуг.

Подпишите его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ».

В течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН.

Вы получите уведомление в личном кабинете.

В каких случаях запрет не действует?

Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:

Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;

Любой стороной нотариально удостоверенной сделки;

На государственную регистрацию прав при наследовании;

На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.