Запретить сделки с жильем без присутствия собственника теперь можно на госуслугах
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Запретить проведение сделок с жильем без присутствия собственника теперь можно на портале госуслуг. Подробнее о процедуре рассказали специалисты министерства жилищной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как запретить сделки с недвижимостью без личного участия?
Зачем нужен запрет?
Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия. Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.
Запрет защищает собственника от мошеннических действий.
Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.
Как оформить запрет?
- Установите приложение «Госключ» и сгенерируйте электронную подпись
- Подайте заявление на госуслугах, заполнив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.
- Подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».
- Дождитесь уведомления от Росреестра в личном кабинете.
Как снять запрет?
- Подайте заявление на портале госуслуг.
- Подпишите его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ».
- В течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН.
- Вы получите уведомление в личном кабинете.
В каких случаях запрет не действует?
Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
- Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;
- Любой стороной нотариально удостоверенной сделки;
- На государственную регистрацию прав при наследовании;
- На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.