Замок Пугачевой в поселке Грязь подешевел до 110 млн рублей

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за четыре года подешевел с 1 млрд до 110 млн рублей. Цены на свои особняки также снизили Дмитрий Дибров и Стивен Сигал, сообщает kp.ru .

Шестиэтажный особняк площадью 1 857 кв. м на участке 212 соток выставили на продажу в 2022 году после отъезда семьи на Кипр. Изначально за него просили 1 млрд рублей. Покупателей не нашлось, цену снижали несколько раз — теперь дом оценивают в 110 млн. По данным экспертов, зданию может потребоваться реставрация: замок зарос мхом, на стенах появилась плесень. Внутри — кинотеатр, обсерватория, бассейн и спа-зона.

«Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная. Жить бы я там точно не смогла… Но вообще мода на огромные дома ушла, так как их очень дорого обслуживать», — рассказала KP.RU Полина Диброва.

Продюсер Гера Иващенко предложил открыть в замке музей.

«Мой продюсерский совет уже наполовину иноагентской семье – перевести все это в ИП, присвоить статус музея и организовывать там экскурсии», — поделился мнением Иващенко.

Дмитрий Дибров после развода выставил виллу в Лапино за 570 млн рублей, позже снизил цену на 71 млн. Стивен Сигал в 2026 году пытался продать дом в Усово за 700 млн рублей, но уменьшил стоимость на 50 млн из-за отсутствия спроса.

*Максим Галкин признан иностранным агентом в РФ.

