Замок Пугачевой в Грязи стоит как «двушка» в Мытищах

Подмосковного дома певицы Аллы Пугачевой не обнаружили в кадастровых списках строений стоимостью более 300 млн рублей. Жилище звезды, предварительно, стоит всего 11 млн рублей, что сравнимо с ценой на среднюю двухкомнатную квартиру на окраине Москвы, сообщает kp.ru .

У замка Пугачевой нет официального адреса, участок имения занимает всего гектар. Площадь дома — 2,3 тыс. «квадратов».

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году, сейчас она живет в Израиле. В мае 2024 года стало известно о продаже другого дома Пугачевой под Истрой, который предлагали купить за 125 млн рублей. Тем не менее, сделка пока не состоялась, и покупатель недвижимости так и не был найден.

Сейчас в доме Примадонны под Истрой проживает помощница певицы, которая присматривает за жильем и занимается его продажей. В доме Пугачевой в деревне Грязь никто не живет, утверждали журналисты.