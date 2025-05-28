Замминистра ЖКХ Подмосковья проверил ход капремонта дома в мкр 1 мая Балашихи

Капитальный ремонт дома № 24 в микрорайоне 1 мая Балашихи планируют завершить до середины сентября 2025 года. Ход работ оценили заместитель министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев, директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев, замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский и начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт дома № 24 в микрорайоне 1 мая начался в феврале 2024 года. 22-этажное многоквартирное строение возвели в 2010 году. Уже через 10 лет были обнаружены проблемы с фасадом. Для повышения эксплуатационных свойств фасад нуждался в усилении несущих конструкций.

«В связи с некачественным монтажом облицовочного кирпича произошло его выпучивание, что могло привести к обрушению. Необходим был демонтаж старой кирпичной кладки. Сейчас остается смонтировать подсистему и керамогранитную плиту. Площадь фасада — 23 тыс. кв. м. Нужно в ближайшее время завершить работы, чтобы люди могли спокойно проживать в своих квартирах и не переживать за завтрашний день», — сказал Роман Гордеев.

На конец мая около 55% фасада уже покрыто керамогранитной плитой, почти завершен монтаж плит из минеральной ваты. Для ускорения темпов работ на строительном объекте до начала июня планируется задействовать до 30 дополнительных специалистов. Качество выполнения строительно-монтажных работ будут держать на контроле.

«Капитальный ремонт проходит в несколько этапов. На первом провели комплексное техническое обследование, была разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение экспертизы. Существует проблематика, связанная с нарушением сроков проведения работ. Кроме того, есть замечания, касающиеся качества выполненных работ. По результатам сегодняшней встречи подрядной организации установлен недельный срок на исправление ситуации», — сказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Шатилов.

Следующую встречу с подрядчиком планируют провести в первой декаде июня.

В 2025 году в рамках краткосрочной программы капитального ремонта запланировано обновить 380 многоквартирных домов. Основные виды работ — замена кровли, фасада, а также внутридомовых инженерных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.