Заммэра Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир в Москве

Столичные власти не хотят возникновения в мегаполисе домов с микроквартирами, подобными ЖК в китайских городах, поскольку такое жилье не только не будет комфортным, но и поспособствует сверхвысокой плотности населения в одной точке. Это препятствует формированию комфортной городской среды и обеспечению жителей всей необходимой инфраструктурой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве с 1 августа 2024 года действует запрет на строительство однокомнатных квартир площадью меньше 28 кв. м и двухкомнатных меньше 44 кв. м. Документ был подписан мэром Сергеем Собяниным. В постановлении указано, что данную норму ввели для «обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».

По словам вице-мэра, большие дома с микроквартирами дают сверхвысокую плотность населения, препятствующую формированию комфортной городской среды.

«Можно, конечно, квартиры делать микроскопическими, но тогда нужно резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным», — сказал Ефимов.

Он добавил, что при этом и растягивать город, сильно понижая плотность населения, также неэффективно с точки зрения экономического развития.

Запрет еще распространяется и на квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Минимальную площадь при этом нужно измерять, не учитывая приквартирные тамбуры, холодные кладовые, террасы, лоджии и балконы.

На сегодняшний день размер квартиры регламентируется строительными нормами, на основании которых рассчитывается минимальная площадь.

Как отметил заммэра, в среднем в столице в одной квартире живут больше 2 человек.

«Когда строится дом, в котором много маленьких квартир, то получаем совершенно не то количество людей, которое планировали изначально. А именно под число жителей мы планируем и социальную, и транспортную инфраструктуру, когда мы принимаем градостроительные решения», — отметил Владимир Ефимов.

Во время строительства комплексов с такими квартирами возникает жилмассив, не обеспеченный нужной инфраструктурой в необходимом объеме. Девелоперы могут проектировать жилые дома и с другими параметрами, но должны при этом соблюдать предусмотренные законом минимальные площади.

«Если будет больше квартир, то мы потребуем компенсацию и социальную инфраструктуру, необходимую для обеспечения всех новых жителей образованием, транспортом, медициной», — пояснил вице-мэр.

При этом минимальное регулирование не скажется на росте цен. Как отметил заммэра, в пересчете на квадратный метр микроквартиры были намного дороже квартир с большими площадями.

«Есть равновесный спрос и оценка того, сколько люди готовы платить за квартиру. Ровно за столько ее и будут продавать», — уточнил он.