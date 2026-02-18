Заместитель главы Жуковского проверил ход ремонта в дошкольных отделениях школ № 12 и № 15

По состоянию на 17 февраля в дошкольных отделениях школ № 12 и № 15 Жуковского завершены работы по демонтажу, рабочие устанавливают окна, радиаторы и занимаются утеплением фасада. После закрытия контура они приступят к стяжке полов и отделке помещений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь также будет произведена замена всех инженерных систем, закуплена новая мебель и оборудование, в том числе для пищеблоков. Кроме того, помещения оборудуют видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, системой контроля доступа. Будет проведено благоустройство территорий.

Капитальные ремонты выполняются благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьеваи в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

В этом году запланирован текущий ремонт в нескольких корпусах дошкольных отделений: на Молодежной, д. 16 отремонтируют кровлю, а на Солнечной, д. 5 запланированы работы по ремонту кровли и теневых навесов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.