Загрутдинов: ЖК по реновации на Очаковском шоссе в Москве достроят в 2024 году

Жилой комплекс по реновации на Очаковском шоссе в столице планируется достроить в следующем году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Очаково-Матвеевское по адресу: Очаковское шоссе, владение 3А, 5А, в следующем году введут в эксплуатацию жилой квартал по программе реновации. Здесь будет восемь корпусов переменной этажности. В настоящее время идет возведение наземной части зданий», — поделился Загрутдинов.

Корпуса возведут по квартальному принципу вокруг закрытого двора. Под территорией двора расположится автостоянка.

Всего здесь предусмотрено 1247 квартир. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи сделают нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов.

В рамках благоустройства территории создадут комфортное и безопасное пространство. Во дворе разместятся территория для отдыха, а также детская и спортивная площадки. Около домов высадят крупномерные деревья, декоративные кустарники, многолетние цветы, уложат удобную сеть пешеходных дорожек.