Загрутдинов: завершены фасадные работы в новой школе на востоке столицы

В столичном районе Косино-Ухтомский продолжается строительство новой школы на 550 учеников с дошкольным отделением на 225 воспитанников, сказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Школа будет находиться по адресу: ул. Салтыковская, з/у 6б.

«Общая площадь пятиэтажной школы составит 16,7 тыс. кв. м. На данный момент строители завершили монтаж фасадов. Готовность объекта составляет 76%. Открытие нового учебного заведения создаст дополнительные 775 мест для школьников и дошкольников», — отметил Загрутдинов.

Учреждение сможет разгрузить существующие образовательные учреждения района и округа.

В здании универсальные и специализированные учебные кабинеты. В распоряжении учащихся будет два зала для проведения мероприятий, а также медиатека и лабораторно-исследовательские комплексы инженерного и медицинского направления и современный класс робототехники, где можно будет научиться программированию, сборке и управлению моделями.

Помимо этого, для разгрузки потока учащихся начальной, средней и старших школ предусмотрены раздельные входные группы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что в столице до 2027 года планируется построить 200 зданий школ и детсадов.