Загрутдинов: завершено строительство дома по реновации в Марьиной Роще

В столичном районе Марьина Роща рядом с одноименной станцией МЦД-2 окончили возведение дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Новостройка состоит из двух секций и рассчитана на 286 квартир, на подземном уровне размещена автостоянка, куда можно спуститься на грузовом лифте. Дом возвели возле станции Марьина Роща МЦД-2, в 7 минутах от новостройки расположена станция „Марьина Роща“ Большой кольцевой линии, а в 10 минутах — одноименная станция Люблинско-Дмитровской ветки метро», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что налаженная система общественного транспорта позволит жильцам дома меньше чем за полчаса добираться и до центра города, и до области. Фасад новостройки облицевали фиброцементными панелями молочного и кофейного оттенков, благодаря чему здание гармонично вписалось в уже существующую застройку.

Из 286 расположенных в доме квартир 113 — однокомнатные, 107- двухкомнатные, 63 — трехкомнатные, 3 — четырехкомнатные. Для маломобильных жильцов оборудовали 5 квартир с увеличенной шириной дверных проемов и коридоров.

В доме обустроили комнату для колясок и велосипедов, кладовую и зону почтовых ящиков.