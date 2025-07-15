Интерес к винному туризму в Краснодарском крае вырос вдвое за два года

Количество туристов, посещающих винодельни Краснодарского края, за два года увеличилось вдвое. Губернатор Вениамин Кондратьев региона ожидает, что в 2025 году винные хозяйства примут не менее миллиона человек, сообщает Life.ru .

Рост интереса к винному и гастрономическому туризму стал одним из главных трендов летнего сезона в Краснодарском крае. Региональные власти уделяют этому направлению особое внимание.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что за последние два года число туристов на винодельнях края удвоилось. В 2024 году ожидается, что винные хозяйства примут не менее одного миллиона гостей.

По словам главы региона, современные винодельни становятся полноценными туристическими кластерами. На их территории открываются рестораны, зоны отдыха и прогулочные маршруты. Это позволяет продлить туристический сезон за пределы летних месяцев и привлекать гостей в межсезонье.