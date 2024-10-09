Загрутдинов: завершен монтаж окон в ЖК «Квартал Триумфальный»

В жилой части проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» (со второго по 21-й этажи) завершен монтаж окон, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1–2, корп. 18, 18А. Загрутдинов отметил, что общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города.

«Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

На данный момент во всех секциях дома завершено оштукатуривание лестничных площадок. В первой и второй секциях выполнена подготовка под выравнивание монолитных лестниц.

Также в паркинге комплекса выполняется шпатлевка стен. Покраска потолков выполнена на 65%. На наружных стенах паркинга завершается монтаж утеплителя.