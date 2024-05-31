Загрутдинов: завершается строительство третьего этажа здания школы в Лефортове

В здании будущей школы на улице Золоторожский Вал завершается возведение монолитных конструкций третьего этажа, сказал руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Площадь новой четырехэтажной школы в районе Лефортово превысит 18 тыс. кв. м.

«В школе оборудуют кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, а также лабораторно-исследовательские комплексы для естественно-научных дисциплин», — уточнил Рафик Загрутдинов.

В образовательном комплексе создадут кабинет робототехники с возможностью функционального деления на зоны с помощью раздвижных трансформируемых перегородок. В здании разместят медиатеку с местами для индивидуальной и групповой работы и зал для мероприятий.

Фасады здания будут монохромными. Их выполнят в трех основных цветах — белом, сером и черном. Данное решение осуществят в соответствии с цветовой гаммой многоэтажной застройки прилегающих жилых домов.

Завершить строительство объекта планируется в следующем году.