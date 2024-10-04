Загрутдинов: завершается монтаж чаш бассейнов в ФОКе «Алтайский»

На данный момент готовность внутренних и наружных инженерных сетей на объекте составила 85%.

«Закончены черновые отделочные работы, наполовину выполнена чистовая отделка помещений спортивного комплекса. Общая готовность ФОК „Алтайский“ составляет 70%», — добавил Загрутдинов.

Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тыс. кв. м. В нем запроектированы бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 м и шириной 16 м, малый бассейн для обучения детей плаванию длиной 10 и шириной 6 м, зал групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству объектов спортивной инфраструктуры.