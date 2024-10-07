Загрутдинов: возле корпусов ЖК «Легенда» уложена тротуарная плитка

На территории жилого комплекса в данный момент идет подготовка основания под финишный слой асфальта. Также рабочие готовятся к нанесению дорожной разметки.

ЖК «Легенда» возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе.

«В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в дорожную карту проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», — уточнил Загрутдинов.

Он добавил, что в июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство.

В корпусе № 1 продолжается переустройство системы оповещения противопожарной сигнализации, а в корпусах № 2, 4 и 7 ведется отделка, продолжаются работы по внутреннему электроснабжению.