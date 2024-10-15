Загрутдинов: во дворе ЖК «Легенда» укладывают финишный слой асфальта

Генеральный подрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» заявил о начале укладки финишного слоя асфальта возле корпусов проблемного жилого комплекса «Легенда». На корпусах ЖК завершили установку поливочных кранов, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В первом корпусе завершается переустройство систем оповещения, во втором и четвертом близится к окончанию отделка и продолжается обустройство внутреннего электроснабжения, а в третьем корпусе завершили экспертную оценку работы систем вентиляций и дымоудаления, монтируют эвакуационные люки.

Надзорное ведомство проинспектировало котельные после устранения физических неисправностей.

В седьмом корпусе закончили работы по внутреннему электроснабжению.

Завершился монтаж щита автоматизации на локальных очистных сооружениях.

Число рабочих увеличили для усиления отделочных и строительных работ. На площадке в общей сложности трудятся порядка 300 человек.

Подрядчиков, ведущих достройку ЖК, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

Руководитель департамента гражданского строительства, входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Рафик Загрутдинов напомнил, что ЖК «Легенда» возводят на 42 км Калужского шоссе в Троицке. В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов.

«Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в „Дорожную карту“ проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», — рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что Московский фонд защиты прав дольщиков в июле 2021 года переоформил на себя разрешения на строительство.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — добавил Загрутдинов.