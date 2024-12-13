Загрутдинов: вентоборудование установлено на кровле ЖК «Терлецкий парк»

сегодня в 13:00

На кровле блока А второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершена установка вентиляционного оборудования, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

В блоке Б ведется чистовая отделка, монтируются пожарные датчики, приборы учета, потолки и квартирные двери, а в блоке В ведется устройство потолков, чистовая отделка.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тысячи квадратных метров рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик», — уточнил Загрутдинов.

Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо этого, в паркинге завершается чистовая отделка, нанесение разметки. Монтируются противопожарные шторы, секционные ворота.

В рамках благоустройства уложен финишный слой асфальта во дворе и завершается укладка плитки.