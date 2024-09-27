Загрутдинов: в ЖК «Воскресенское» завершили устройство кровли

сегодня в 17:00

В первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» подошли к концу работы по устройству кровли, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК находится в районе Коммунарка на территории ТиНАО. Сейчас там завершается устройство монолитов входных групп — выполнено около 70%. Идут работы по устройству световых приямков.

«В 4 домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

Во втором корпусе идут утепление и облицовка фасада, продолжается устройство монолита входных групп.

В третьем корпусе смонтированы стояки отопления, а на фасаде ведется монтаж утеплителя, облицовочной плитки.

В четвертом корпусе проводят внутренние отделочные работы.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета города принял мэр Москвы Сергей Собянин.