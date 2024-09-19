Загрутдинов: в ЖК «Троицкая ривьера» завершилась заливка полов в паркинге

ЖК возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, 4. Объект рассчитан на 148 квартир.

«Он состоит из двух 4-этажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — поделился Рафик Загрутдинов.

На данный момент их шлифовка продолжается. Также на кровле паркинга установили парапетные крышки. В крышной котельной монтаж оборудования выполнен на 90%.

Известно, что застройщик приступил к реализации данного проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года он находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».