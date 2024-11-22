Загрутдинов: в ЖК «Троицкая ривьера» смонтирована система отопления

В жилом комплексе «Троицкая ривьера» генподрядчик завершил монтаж системы отопления, сказал руководитель департамента гражданского строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на территории ТиНАО по адресу: Троицк, ул. Заречная, д. 4.

«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — отметил Загрутдинов.

В котельной приступили к пусконаладочным работам. Во втором доме установлены радиаторы. В паркинге подходит к концу монтаж пожарных лестниц. Завершается благоустройство территории комплекса — ведется укладка верхнего слоя асфальта.

Прошлый застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».