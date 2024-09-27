Загрутдинов: в ЖК «Троицкая ривьера» покрасили фасады жилых домов

В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершилась покраска фасадов жилых домов, сообщил руководитель департамента гражданского строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

ЖК на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: Троицк, ул. Заречная, 4.

«ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — добавил Загрутдинов.

Известно, что в домах началась установка лифтового оборудования. Также ведется замена квартирных дверей.

Прежний застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года он находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп». Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.