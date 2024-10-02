Загрутдинов: в ЖК «Терлецкий парк» начался монтаж кровельного вентоборудования

ЖК общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир. Он расположен на востоке города в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Сейчас работы ведутся на блоках А и Б. В блоке А завершен монтаж оборудования для электрощитовых. Работы идут в блоке Б и на подземном паркинге. В ближайшее время ожидается поставка необходимого оборудования для блоков В и Г, после чего начнется его монтаж. Электрощитовые на блоках Д, Е и Ж должны быть смонтированы до конца октября. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — добавил Загрутдинов.

Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин.