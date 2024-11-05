Загрутдинов: в ЖК «Легенда» выполнили техническое присоединение водопровода

сегодня в 15:09

Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» совместно со специалистами АО «Мосводоканал» окончил техническое присоединение водопровода проблемного ЖК «Легенда» к магистральной системе водоснабжения города. Соответствующие акты подписаны, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В корпусе 1 провели пусконаладку системы пожарного оповещения. Рабочие монтируют тактильную плитку и навигацию. Повторную уборку провели в секциях 1 и 2. Замечания устраняют в помещении котельной корпуса — там производят дополнительное утепление потолков.

В корпусе 2 испытывают системы притока воздуха и дымоудаления. Подключили вводно-распределительные устройства — щиты электроснабжения. Кабели временного электроснабжения демонтировали. Отделочные работы продолжаются в 1-5 секциях корпуса.

Водосточную систему смонтировали в корпусе 3. Исправляются замечания по отделке водомерного узла и помещений насосных в техническом подполье. Рабочие монтируют бытовую канализацию. В корпусе навигация готова уже на 70%, а также развешены почтовые ящики.

Отделочные работы продолжаются в корпусе 4. Монтаж электроснабжения в квартирах окончен, монтируют кровельные вентиляционные установки, световые приямки и пандусы.

Завершили укладку асфальта во дворе корпуса 7. Устраняются замечания по благоустройству. Отделка в помещениях электрощитовых окончена. Кабель временного электроснабжения демонтировали.

На входных группах корпусов 1, 2, 4 и 7 окончили устанавливать металлические перила.

Чтобы соединить локальные очистные сооружения и наружную систему ливневой канализации, специалисты начали раскопку. Они прокладывают трубы, устраивают гидроизоляцию на вдохе и выходе. Кроме того, в зоне сооружений установили наружное освещение, смонтировали металлические покрытия и люки.

Заасфальтирована дорога, ведущая к канализационной насосной станции.

В общей сложности на объекте трудятся 302 человека.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

Как отметил Рафик Загрутдинов, жилой комплекс «Легенда» строят на 42 км Калужского шоссе в Троицке. В ЖК предусмотрели 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов столицы, рассчитаны на 1073 квартиры.

«Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик, ООО „ИнвестСтройГрупп“, не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом», — отметил Загрутдинов.

Он уточнил, что решение завершить строительство ЖК на средства города принял мэр Москвы Сергей Собянин, а разрешение на строительство было переоформлено Московским фондом защиты прав дольщиков в 2021 году.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.