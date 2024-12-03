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Загрутдинов: в ЖК «Легенда» смонтировали подъемники для маломобильных жителей

Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» завершил монтаж подъемников для маломобильных жителей в третьем корпусе проблемного ЖК «Легенда». Также управляющей компании предъявили инженерные системы корпуса, рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Тепло подали во все корпуса для проведения необходимых работ.

В первом корпусе эксплуатационной организации предъявляют котельные и исправляют замечания надзорного ведомства в техническом подполье.

Финишная отделка завершается во втором корпусе. Также там исправляют замечания. Прилегающую к корпусу территорию убрали.

Монтаж плитки в местах общего пользования на 90% завершился в четвертом корпусе. Также окончена установка мусоропровода на этажах, а также монтируют вентиляционный дефлектор на крыше. Рабочие ведут прокладку кабелей под вентиляционные установки.

В седьмом корпусе проводят пусконаладочные работы инженерных систем и монтируют потолки.

Завершили укладку асфальта на территории комплекса.

Выполнили обвязку оборудования в зоне локальных очистных сооружений. Близится к завершению благоустройство — уже готово 95% работ.

Всего на стройке сейчас работает 340 человек. Число специалистов меняется в зависимости от объема работ.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Легенда“ возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в „Дорожную карту“ проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не смог исполнить обязательства перед дольщиком и к марту 2018 года стал банкротом. Решение достроить объект на средства города принял мэр Москвы Сергей Собянин. Московский фонд защиты прав дольщиков в июле 2021 года переоформил на себя разрешение на строительство.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.