Загрутдинов: в ЖК «Квартал Триумфальный» устанавливают радиаторы отопления

ЖК расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18, 18А.

«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

Помимо этого, в ЖК идут работы по подключению оборудования к системе отопления, а во дворе ведется армирование и бетонирование канала теплосети.