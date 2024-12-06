Загрутдинов: в ЖК «Квартал Триумфальный» усилили несущие конструкции здания

сегодня в 13:56

Ранее специалисты провели торкретирование подземной части и выполнили усиление вертикальных и горизонтальных несущих конструкций с помощью композитных материалов и углеволокна.

Бетонирование канала теплосети закончили во дворе жилого комплекса. Также начали прокладывать трубопровод. Водомерный узел готов на 90%. На 65% установлено оборудование индивидуального теплового пункта.

Рабочие смонтировали 160 балконных дверей в рамках работ по закрытию теплового контура. На технических балконах также установили двери. Поставили все эркерные витражи на площадку. Идет установка 10 из 12. На 40% готов монтаж линеарных панелей фасада.

Идет установка радиаторов отопления квартир во всех секциях здания. Опалубку монтируют и ведут подготовку к выравниванию ступеней в пятой секции.

На нижнем стилобате завершилась отсыпка щебнем и идет бетонирование силовой плиты. На 90% выполнена песочная отсыпка на верхнем стилобате. Устройство вентиляции в паркинге готово на 45%. Заканчиваются торкретирование, кладка и штукатурка стен спецпомещений.

Сейчас на объекте работают 345 человек. В зависимости от объема производимых работ меняется число специалистов.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируются подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

Как отметил Загрутдинов, ЖК «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1–2, к. 18 и 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас в комплексе квартиры ожидают 182 дольщика. В эксплуатацию объект должны ввести в конце 2025 года.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.