сегодня в 11:27

Загрутдинов: в ЖК «Академ Палас» стартовал монтаж оборудования в электрощитовых

Начался монтаж оборудования и установка шкафов в электрощитовых в корпусе B проблемного ЖК «Академ Палас», сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78.

В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — отметил Загрутдинов.

Во всех корпусах ведутся внутренние отделочные работы в местах общего пользования. Продолжается устройство внутренних инженерных коммуникаций и устройство входных групп — на сегодня выполнено 9 из 20.

На корпусе В идет монтаж лесов выше уровня 14 этажа в зоне, где располагался подъемник. Также на корпусе продолжается демонтаж башенного крана — убраны секции до уровня 20 этажа.

Бывший застройщик не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.