Загрутдинов: в Зеленограде построят новую детскую поликлинику

сегодня в 12:00

В столичном районе Крюково возводят новую детскую поликлинику, которая сможет принимать 320 пациентов в смену, сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект возводят в рамках реализации программы реновации.

«Строительная готовность медицинского учреждения составляет 27%. На объекте уже завершили возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен. Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около 5 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций.

В медучреждении появится травматологическое отделение, где детям смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь.

Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей: наиболее востребованные расположат на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних.