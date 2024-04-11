Загрутдинов: в трех проблемных ЖК дольщики получили 365 ключей от квартир

Ключи от 365 квартир получили дольщики трех проблемных жилых комплексов, введенных в эксплуатацию в 2023 году – это дом в поселении Кокошкино, «Остров Эрин» и «Троицк Е-39». Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день на всех введенных объектах продолжают передачу квартир, например, в ЖК «Троицк Е-39» собственники получили уже 194 комплекта ключей.

«С дольщиками подписано 226 актов приемки-передачи квартир. В двух корпусах ЖК «Остров Эрин» передано 128 квартир, подписано 144 акта. И наконец, в проблемном доме в поселении Кокошкино, который мы ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года, передано 43 квартиры, с дольщиками подписано 60 актов приемки-передачи», - рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что прием документов для последующей передачи дольщикам квартир продолжается.

Чтобы оформить акт приема-передачи квартиры, дольщики должны иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков.