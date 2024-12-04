Загрутдинов: в столичном ЖК «Воскресенское» смонтировали радиаторы

сегодня в 11:44

Во втором корпусе ЖК «Воскресенское» завершен монтаж радиаторов, сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также известно, что там было запущено отопление по временной схеме.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — отметил Загрутдинов.

Кроме этого, в ЖК ведется устройство световых приямков и гидроизоляция, установка металлических козырьков. Кроме этого, продолжается устройство лестничных маршей и газопровода.

Возведение ЖК «Воскресенское» стартовало в 2005 году, однако застройщик в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств городского бюджета принял мэр Москвы Сергей Собянин.