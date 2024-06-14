Загрутдинов: в новом корпусе больницы святого Владимира закрыли теплый контур

В строящемся многофункциональном корпусе детской больницы святого Владимира, который возводят в Сокольниках на востоке столицы, завершено закрытие теплового контура здания. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители уже приступили к монтажу лифтового оборудования. Всего здесь установят 31 лифт. Они обеспечат комфортное передвижение по больнице как для посетителей, так и для персонала. Также завершается монтаж фасадов и архитектурных элементов, чей уникальный дизайн предусматривает много остекления», — отметил Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас идет активная фаза устройства внутренних инженерных коммуникаций — слаботочных систем, электроснабжения, холодоснабжения, вентиляции, отопления, индивидуального теплового пункта. Сейчас объект готов больше чем на 50%, а окончить строительство планируют в 2025 году.

Суммарная площадь корпуса, который будут составлять 6 наземных и 2 подземных этажа, составит порядка 56 тыс. кв. м. В строительстве используются энергоэффективные материалы и технологии, а также инновационные решения.