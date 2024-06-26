Загрутдинов: в Москве строят 6 физкультурно-оздоровительных комплексов

Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в непосредственной близости от жилых домов построят в столице. Объекты возводят по государственной программе «Спорт Москвы» за счет городского бюджета, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов отметил, что спорткомплексы находятся в разных районах Москвы. Сейчас они в разной степени готовности.

«До конца года планируем ввести в эксплуатацию ФОК „Горизонт“ в районе Крюково, в нем будет два бассейна — для взрослых и для детей», — рассказал он.

Сейчас в Москве возводят еще пять спортобъектов. Спортивный комплекс «Максимум» будет расположен в Южном Бутове по адресу: улица Остафьевская, корпус «Г», а ФОК с бассейном «Акварис» в Зябликове — по адресу: пересечение улицы Шипиловской и Орехового проезда.

ФОК «Алтайский» построят в Гольянове по адресу: улица Алтайская, владение 33, а ФОК «Стальной» в Алексеевском районе — по адресу: улица Павла Корчагина, владение 7.

Специалисты также построят многофункциональный спорткомплекс «Вышка» в Москворечье-Сабурове.

Кроме того, в начале года ввели в эксплуатацию ФОК «Раменки».