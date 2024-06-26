Загрутдинов: в Москве строят 6 физкультурно-оздоровительных комплексов
Фото - © Департамент строительства Москвы
Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в непосредственной близости от жилых домов построят в столице. Объекты возводят по государственной программе «Спорт Москвы» за счет городского бюджета, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
Загрутдинов отметил, что спорткомплексы находятся в разных районах Москвы. Сейчас они в разной степени готовности.
«До конца года планируем ввести в эксплуатацию ФОК „Горизонт“ в районе Крюково, в нем будет два бассейна — для взрослых и для детей», — рассказал он.
Сейчас в Москве возводят еще пять спортобъектов. Спортивный комплекс «Максимум» будет расположен в Южном Бутове по адресу: улица Остафьевская, корпус «Г», а ФОК с бассейном «Акварис» в Зябликове — по адресу: пересечение улицы Шипиловской и Орехового проезда.
ФОК «Алтайский» построят в Гольянове по адресу: улица Алтайская, владение 33, а ФОК «Стальной» в Алексеевском районе — по адресу: улица Павла Корчагина, владение 7.
Специалисты также построят многофункциональный спорткомплекс «Вышка» в Москворечье-Сабурове.
Кроме того, в начале года ввели в эксплуатацию ФОК «Раменки».