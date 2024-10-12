Загрутдинов: в Москве достроят еще 6 проблемных ЖК

Строительство еще шести проблемных жилых объектов ведется в Москве за счет средств городского бюджета, сообщил ТАСС руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Три из этих объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, а еще три — в 2025 году.

В числе проблемных — ЖК «Воскресенское» в Коммунарке, а также ЖК «Троицкая Ривьера» и ЖК «Легенда» в Троицке. На проспекте Вернадского в районе Тропарево-Никулино на юго-западе столицы силами города ведется достройка ЖК «Академ Палас», в районе Перово на востоке города — жилого комплекса «Терлецкий парк». На западе Москвы в районе Фили-Давыдково возводится ЖК «Квартал Триумфальный».

«До конца года в эксплуатацию планируется ввести жилые комплексы „Легенда“, „Терлецкий парк“, „Троицкая Ривьера“. В следующем году должны быть готовы жилые комплексы „Академ Палас“, „Воскресенское“ и „Квартал Триумфальный“», — уточнил Загрутдинов.

Решение о достройке жилых комплексов за счет средств бюджета города было принято мэром столицы Сергеем Собяниным.

Всего с 2011 года в эксплуатацию было введено свыше 240 проблемных корпусов, решены проблемы более 28 тыс. собственников.