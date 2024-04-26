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Загрутдинов: в Люблине начали строить жилой дом по реновации

В районе Люблино на юго-востоке столицы начали строить жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводят по адресу: Совхозная улица, з/у 55.2 (уч. 21.1).

«Новостройка будет состоять из трех отдельно стоящих секций, объединенных подземной автостоянкой. Сейчас ведется разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год», — отметил Загрутдинов.

Он добавил, что новый дом будет включать 552 квартиры, среди которых будет 41 трехкомнатная, 391 двухкомнатная и 120 однокомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют 7 квартир, увеличив в них ширину дверных проемов и коридоров, а также установив спецсантехнику.

При внешней отделке дома применят систему вентилируемого фасада с навесными трехслойными стеновыми панелями, которые облицуют кирпичом.

В помещениях нежилого первого этажа откроются секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, пункты выдачи, аптеки, кафе и магазины. В вестибюле жилой части разместят зону почтовых ящиков, кладовую для уборочного инвентаря, а также комнату для велосипедов и колясок.

Территорию озеленят и благоустроят. Во дворе оборудуют детскую площадку, спортзону и зону отдыха.