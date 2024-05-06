Хроническая усталость может стать причиной поспешного разрушения брака

В России наблюдается тревожная тенденция распада браков: по официальным данным, только за три квартала 2023 года число разводов составило почти 567 тысяч при 800 000 заключенных союзов. Психолог Мария Брюс убеждена, что зачастую поспешное решение развестись является следствием общего неблагополучия в жизни одного из партнеров, сообщает «Секрет фирмы» .

Хроническая усталость, стрессы на работе, депрессивные состояния, кризисы среднего возраста и даже банальное истощение нервной системы от постоянной нагрузки по уходу за маленькими детьми провоцируют состояние раздражительности и нежелание терпеть дальше, считает эксперт. В подобных ситуациях мозг ищет самые радикальные пути избавления от накопившихся проблем, зачастую неоправданно перекладывая вину на партнера.

В подобных ситуациях специалист рекомендует сперва дать себе передышку — заняться спортом, гулять на свежем воздухе и задуматься о других видах активного досуга. Также эффективно на время освободить себя от домашних забот, попросив родственников присмотреть за детьми. Возможно, тогда и не возникнет мыслей о разрушении семьи.

Однако причина может крыться и глубже — в подсознательных страхах, комплексах и психологических травмах, унаследованных из детства, добавила Брюс. Часто человек бессознательно выбирает партнеров, с которыми воспроизводит негативный опыт из прошлого.

Это могут быть люди с зависимостями, эмоционально отстраненные, требующие постоянно добиваться их расположения. В таких случаях важно проанализировать первопричину своего состояния, возможно с помощью профессионального психолога, отметила эксперт.