Россиянам объяснили, как обманывают мошенники при покупке недвижимости

Ипотечный брокер Екатерина Петягова предупредила о серьезных рисках для покупателей недвижимости при занижении ее цены в договоре купли-продажи. Даже если выбранный объект кажется идеальным вариантом, соглашаться на подобные условия продавца крайне опасно, сообщает «Секрет фирмы» .

Занижение цены в документах зачастую производится, чтобы продавец ушел от уплаты налогов. Тем не менее, в случае судебных разбирательств показания сторон и фактически переданная сумма не будут иметь юридической силы. По словам брокера, государство признает лишь ту сумму сделки, что зафиксирована в зарегистрированном договоре. Таким образом, покупатель рискует потерять часть потраченных средств и остаться без приобретенной недвижимости.

Петягова также настоятельно рекомендовала отказываться от покупки у продавца, действующего по доверенности, без личного знакомства с действительным собственником посредством видеосвязи. Необходимо убедиться, что владелец осведомлен о продаже и согласен с заявленной ценой.

Сделки без нотариального удостоверения могут быть оспорены и признаны недействительными, особенно если жилплощадь была приобретена ранее на средства материнского капитала. В этом случае собственниками по закону являются несовершеннолетние дети, а любые операции должны быть обязательно санкционированы органами опеки.