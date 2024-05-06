В Москве в связи с заморозками в жилые дома вернут тепло

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram сообщил горожанам, что в жилых домах возобновят подачу тепла в связи с неутешительным прогнозом синоптиков на ближайшие дни.

В ближайшие дни в столице будет прохладно. Согласно прогнозам метеорологов, в ночное время столбик термометра может опуститься и до минусовых значений.

«В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — заявил глава города.

По словам градоначальника, подачу тепла продолжат до тех пор, пока не установится такая погода, которая соответствует установленным регламентам дневных и ночных температур воздуха. До этого времени отопительный сезон в Москве не закончится.

Ранее власти Москвы предупредили горожан, когда начнется отключение горячей воды. На городском портале можно ввести свой адрес и узнать, когда специалисты будут проводить гидравлические испытания.