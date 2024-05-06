Москвички сломали ребенку позвоночник, чтобы освободить качели для своих детей

В столице две женщины сломали ребенку грудной позвонок и палец, требуя уступить место на качелях для своих детей. Мать пострадавшего обратилась в полицию, сообщает Baza .

10-летний мальчик отправился гулять в Таганский парк вместе с мамой и собакой. Ребенок ушел на детскую площадку, в то время как мать продолжила выгуливать домашнего питомца. Сначала мальчик уступил качели нескольким детям, а затем сам сел покачаться.

По словам пострадавшего, в этот момент к нему подошли две женщины с требованием, чтобы он освободил качели для их детей. Мальчик долго ждал своей очереди, поэтому отказался. После этого женщины попытались силой стянуть мальчика с качелей и уронили на землю.

Мама встретила сына, который больно ударился при падении и был в слезах. Узнав о случившемся, женщина вызвала на детскую площадку старшего сына, который решил вызвать на место сотрудников полиции.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Врачи диагностировали у мальчика перелом грудного позвонка и пальца на ноге. Мама пострадавшего написала заявление.

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