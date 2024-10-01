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Загрутдинов: в корпусах ЖК «Академ Палас» установили окна и балконные двери

В корпусах А и В проблемного ЖК «Академ Палас» завершилась установка окон и балконных дверей в зоне подъемника, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: пр-т Вернадского, вл. 78.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — уточнил Загрутдинов.

В корпусе А начали монтаж лесов выше 14-го этажа. В корпусе Б изоляция кровли выполнена на 85%. В зоне подъемника собраны леса до 14-го этажа. В корпусе В приступили к демонтажу крана. В корпусах А и Б завершены монолитные работы на эвакуационных лестницах.

Помимо этого, во дворе ЖК идет устройство наружных сетей. Со стороны подпорной стены выполняется врезка водопровода.

Прошлый застройщик не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.