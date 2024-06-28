Загрутдинов: в Южнопортовом районе построят дом на 194 квартиры по реновации

На юго-востоке Москвы в 2025 году закончат строительство жилого дома по программе реновации. На данный момент идет устройство фундаментной плиты, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«На торцевом фасаде здания расположат выполненное из стеклофибробетона декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П. И. Романова. Дом возводят на улице Петра Романова, вл. 10, на месте двух расселенных и демонтированных зданий», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что дом будет иметь переменную этажность и расположится буквой Г, а на полузакрытой территории внутри планируется благоустроить зеленый двор.

В новостройке будет 194 квартиры — 37 трехкомнатных, 89 двухкомнатных и 68 однокомнатных. Из них 6 будут адаптированы для маломобильных жителей, там расширят ширину дверных проемов и коридоров, а также установят спецсантехнику.

На придомовой территории оборудуют 2 игровые зоны, спортплощадку, установят скамейки. Высадят цветники, газоны, кустарники и деревья.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.