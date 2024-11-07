Загрутдинов: в блоках ЖК «Терлецкий парк» завершилось остекление

сегодня в 12:40

В блоках Е и Ж второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершилось остекление, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — поделился Загрутдинов.

В блоках также ведется монтаж слаботочных систем и водоснабжения, установка электрошкафов и прокладка силовых кабельных линий.

Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин.