Загрутдинов: в 1-м Волоколамском проезде строят дом по реновации

В районе Щукино на северо-западе Москвы в 2025 году закончат возведение дома по программе реновации. Рядом с объектом располагается станция МЦК «Панфиловская», сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что здание из 3 секций с переменной этажностью строят по адресу: 1-й Волоколамский проезд, вл. 7, к. 1. Сейчас на объекте идут работы нулевого цикла.

«Во внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит и стеклофибробетонных панелей. Для сохранения единого облика дома на них установят металлические корзины под кондиционеры. Подъезды оформят витражным остеклением. На подземном уровне разместят автостоянку. Владельцы машин смогут спуститься туда из здания на лифте», — рассказал Загрутдинов.

Рядом с домом обустроят 2 детские площадки, зоны для тихого отдыха и занятий спортом.

Всего в новостройке будет располагаться 291 квартира, из которых 3 будут четырехкомнатными, 20 — трехкомнатными, 79 — двухкомнатными и 189 — однокомнатными. Для маломобильных жильцов оборудуют 4 квартиры, увеличив в них ширину дверных проемов и коридоров, а также установив спецсантехнику.