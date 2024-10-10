Загрутдинов: укладка газона началась во дворе ЖК «Троицкая ривьера»

На площадку проблемного ЖК «Троицкая ривьера» доставлен рулонный газон, рабочие уже приступили к его укладке во дворе между домами, заявил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, д. 4.

«ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

Бывший застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».