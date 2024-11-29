сегодня в 15:14

Загрутдинов: тепловой контур закрыт в двух корпусах ЖК «Воскресенское»

Генподрядчик — ООО «ГП-МФС» — завершил закрытие теплового контура в корпусах № 2 и 4 проблемного ЖК «Воскресенское». Сейчас рабочие по временной схеме монтируют радиаторы отопления, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Закрытие теплового контура заканчивают в первом корпусе. В жилой части на 90% смонтировали окна. Завершилось усиление проемов витражей. Монтируют стояки отопления. В местах общего пользования проводят штробление отверстий для электрооборудования. Также идет устройство горячего и холодного водоснабжения, гидроизоляция входных групп и цоколя.

Во втором корпусе заканчиваются монолитные работы на входных группах — осталось обустроить лишь одну. Также рабочие устраивают газопровод и лестничные марши.

Направляющие лифты монтируют в третьем корпусе. На кровле ведут подготовку к гидроизоляции.

Устройство световых приямков и входных групп, а также гидроизоляция идут в четвертом комплексе.

Оборудование полностью смонтировали в газовой котельной.

Сейчас на объекте работают 144 человека. В зависимости от объема работ изменяется число рабочих.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируются подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В 4 домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — отметил Загрутдинов.

ЖК «Воскресенское» начали строить в 2005 году. В 2014 году застройщик — ЗАО «ТСК „Евро-Старт“» — обанкротился. Решение достраивать объект на средства городского бюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.