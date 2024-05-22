сегодня в 10:20

Загрутдинов: строительство новой школы в Ватутинках почти завершено

Строительная готовность здания школы в Ватутинках составляет более 95%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

В образовательном учреждении установят около 10 тыс. единиц оборудования и мебели отечественного производства, процесс их монтажа находится на завершающем этапе.

«Образовательный комплекс рассчитан на 1200 детей. Зоны начальной и основной школы будут разделены, а общие помещения разместят в отдельном блоке. На четвертом этаже оборудуют рекреацию со светопрозрачными стенами и крышей. Школу возводят в деревне Ватутинки района Троицк», — добавил Загрутдинов.

Школа будет состоять из центрального пятиэтажного блока, длинного корпуса переменной этажности и короткого четырехэтажного корпуса

В одном из корпусов разместится ИТ-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств и моделирования.